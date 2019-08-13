https://static.news.ru/photo/b1c4d17a-bddf-11e9-8010-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Специалисты Гавайского университета в Маноа смогли воссоздать духи, которыми пользовалась царица Египта Клеопатра. Аромат стал итогом многолетних исследований.

В 2012 году в местечке Телль-эль-Тимай недалеко от Каира археологи нашли постройку, в которой в древности занимались производством духов, передаёт The Times . Учёные провели химический анализ сохранившихся стеклянных бутылок и амфор, определив, какие вещества использовались при создании ароматов.

Немецкие эксперты по египетской парфюмерии помогли воссоздать рецепт духов по старым текстам. Аромат создан на основе смолы африканского дерева, к которому добавлены оливковое масло, кардамон и корица.

По словам профессора Роберта Литтмана, такой парфюм был самым дорогим в Древнем мире.

Как приятно ощущать запах духов, который никто не нюхал на протяжении двух тысяч лет. Более того, ими могла пользоваться сама Клеопатра, — почеркнул он.

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