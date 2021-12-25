США придумали способ шантажа России

Против России следует ввести незамедлительные санкции. США и страны Запада должны предотвратить её «вымогательские требования» и заставить пойти на уступки. Об этом в статье на сайте Центра анализа европейской политики написал бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

По словам Волкера, до настоящего времени экономические санкции в отношении России применялись уже после того, как она «сделала что-то плохое». Тенденцию необходимо менять.

Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации, — подчеркнул Волкер.

Дипломат полагает, что подобная мера позволит предотвратить «агрессию» на Украине. Каким именно образом Москва угрожает Киеву, перемещая войска по собственной территории, Волкер не уточнил.

В последние недели СМИ на Западе регулярно сообщают о подготовке российского вторжения на Украину. Причиной стали публикации данных разведки, что близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск в страну.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Он высказался и по поводу сообщений о том, что Россия собирается напасть на Украину, назвав подобные материалы пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.