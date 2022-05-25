США не стали продлевать отсрочку санкций против группы ГАЗ Дерипаски Минфин США не выпустил новую лицензию для отсрочки санкций против группы ГАЗ Дерипаски

Олег Дерипаска / Фото Евгений Биятов/РИА Новости

Минфин США не выпустил новую генеральную лицензию для отсрочки санкций против автомобильной группы ГАЗ Олега Дерипаски, о чём свидетельствует сообщение на сайте министерства. Действие предыдущей лицензии истекло в 7:01 мск.

Новая лицензия появлялась каждый месяц в один и тот же день. Последний документ такого рода был выпущен 25 апреля.

Ранее управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) обязало подконтрольную миллиардеру Олегу Дерипаске «Группу ГАЗ» ежемесячно подтверждать свою независимость от него, а также предоставлять финансовую отчётность по итогам каждого квартала. Компания обязана подтверждать, что не действует от лица или в интересах Олега Дерипаски или любого другого лица, в отношении которого OFAC ввели санкции. Сам олигарх заявил, что таким образом американцы пытаются «отжать» этот бизнес с негласного согласия России. 25 января Министерство финансов США сократило срок лицензий российского холдинга «Группа ГАЗ», которые позволяют компании работать с поставщиками и контрагентами, связав это с действиями России на Украине.