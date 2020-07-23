ГАЗ будет отчитываться о своей деятельности перед Минфином США

https://static.news.ru/photo/4127f60e-ccd9-11ea-ba62-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/gazautomobiles

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) обязало подконтрольную Олегу Дерипаске «Группу ГАЗ» ежемесячно подтверждать свою независимость от него, а также предоставлять финансовую отчётность по итогам каждого квартала.

Согласно списку ответов на вопросы к лицензии на продление операций с «Группой ГАЗ», компания обязана подтверждать, что не действует от лица или в интересах Олега Дерипаски или любого другого лица, в отношении которого OFAC ввели санкции. Кроме того, ГАЗ должна регулярно подтверждать тот факт, что управление компанией принадлежит совету директоров и акционерам группы, передаёт ТАСС.

Эта информация должна быть представлена в течение пяти дней по истечении каждого месяца, — говорится в документе.

Также группа ежеквартально должна предоставлять аудированные финансовые отчеты, а также протоколы заседаний совета директоров, отчеты о его составе, списки планируемых совместных предприятий компании и финансовые соглашения, заключённые с группой на сумму от $5 млн.

Ранее NEWS.ru писал о том, что юристы российского бизнесмена Олега Дерипаски обратились в суд Вашингтона с просьбой отклонить ходатайство Минфина США о прекращении дела против министерства за введение санкций в отношении миллиардера.