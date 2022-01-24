США сократили срок лицензий «Группы ГАЗ» из-за ситуации с Украиной

Министерство финансов США сократило срок лицензий российского холдинга «Группа ГАЗ», которые позволяют компании, находящейся под санкциями, работать с поставщиками и контрагентами. Разрешения будут действовать до 27 апреля 2022 года. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя финансового ведомства, это связано с существующей возможностью вторжения России на Украину.

Речь идёт о продлении двух так называемых генеральных лицензий, одна из которых касается продления срока избавления от активов «Группы ГАЗ», а в другой прописаны сроки пролонгации сделок с ней.

Эти разрешения были продлены на более короткий срок с учётом текущей ситуации с Россией, дальнейшее расширение [сроков продления] будет зависеть от поведения России, — заявил собеседник агентства.

Ранее управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) обязало подконтрольную миллиардеру Олегу Дерипаске «Группу ГАЗ» ежемесячно подтверждать свою независимость от него, а также предоставлять финансовую отчётность по итогам каждого квартала. Компания обязана подтверждать, что не действует от лица или в интересах Олега Дерипаски или любого другого лица, в отношении которого OFAC ввели санкции. Сам олигарх заявил, что таким образом американцы пытаются «отжать» этот бизнес с негласного согласия России.