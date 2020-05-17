США не продвинулись в подтверждении версии искусственной природы COVID-19

https://static.news.ru/photo/f5a10724-986d-11ea-82e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pedro Granadeiro/Global Look Press

Соединённые Штаты, настаивая на версии искусственного происхождении нового коронавируса, уже несколько недель не могут это доказать, заявил американский госсекретарь Майкл Помпео.

К сожалению, мы недалеко продвинулись от той точки, где находились недели и недели назад, — признал политик в разговоре с американским изданием Breitbart News.

Помпео напомнил, что Китай отказался помочь установить первоисточник COVID-19. По его словам, все знают, что вспышка произошла в китайском городе Ухань. Осталось узнать, кто первым подхватил болезнь.

Кроме того, госсекретарь США добавил, что президент страны Дональд Трамп пока не решил, какие санкции применить в отношении КНР, если будет доказана их вина в создании и распространении инфекции.

Ранее австралийская газета Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании) написала, что Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

9 апреля администрация президента США дала поручение разведывательным службам изучить, скрывали ли изначально Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) какую-либо информацию о коронавирусе нового типа. Спецслужбам поручено ещё раз изучить собранную с начала вспышки инфекции информацию, включая перехваты связи, различные донесения, спутниковые изображения и прочие разведданные. В частности, они должны узнать, какой информацией насчёт двух исследовательских лабораторий в городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса, располагала ВОЗ, писал NEWS.ru.