«Русские нам не враги»: в США указали Зеленскому место Инвестор Сакс: россияне не являются врагами для США

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Российский народ не является врагом для американцев, заявил в соцсети X американский инвестор Дэвид Сакс, недавно назначенный ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют в США. По его мнению, Вашингтон не должен был помогать Украине в конфликте с Россией.

Русские нам не враги, — отметил он.

Такое заявление Сакс сделал в ответ на высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью американским СМИ вновь призвал США к поддержке, называя Россию «врагом» Америки. Сакс подчеркнул, что не считает русских врагами и призвал к пересмотру подхода к российско-американским отношениям.

Ранее британский аналитик Ричард Кемп заявил, что встреча президентов США и Украины в Ватикане показала, что решение о прекращении огня максимально близко. Он подчеркнул, что Украина, вероятно, пойдет на уступки, так как Россия имеет преимущество в конфликте.

До этого Трамп прокомментировал заявление Зеленского о непризнании Крыма российским. По словам американского лидера, ситуация для Украины складывается ужасная, Зеленский подобными высказываниями приближает момент, когда он полностью потеряет страну.