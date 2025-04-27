«Максимально близко»: в Британии говорят о мире после встречи в Ватикане Telegraph: решение о прекращении огня на Украине максимально близко

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Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане показала, что решение о прекращении огня максимально близко, считает британский аналитик Ричард Кемп. В статье для издания The Telegraph он подчеркнул, что Украина, вероятно, пойдет на уступки, так как Россия имеет преимущество в конфликте.

Похоже, что у Украины нет иного выбора, кроме как вести переговоры на основе последних мирных предложений Трампа или чего-то подобного. Это включает в себя фактическую уступку значительной части территории, которую Украина уже потеряла, — говорится в статье.

Эксперт добавил, что Украина не в состоянии вечно воевать в одиночку. Но Трамп, по мнению Кемпа, не намерен вмешиваться в ход войны. Аналитик также отметил, что будущее Запада выглядит очень мрачным.

До этого полковник ВС Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина согласится подписать мирный договор с Россией, если лишится помощи США. По его мнению, главе Белого дома Дональду Трампу нужно поставить Киеву ультиматум: либо он принимает условия Москвы, либо Вашингтон выйдет из переговоров. Полковник добавил, что таким образом Украина поймет, что не сможет дальше сопротивляться.