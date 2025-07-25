«Позор»: переговорная команда США покинула Доху из-за ответа ХАМАС

Вашингтон отзывает переговорную команду из Дохи после неудовлетворительного ответа ХАМАС, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети Х. По его словам, объединение «не действует скоординированно и добросовестно», что свидетельствует о нежелании перемирия в Газе.

Мы приняли решение вернуть нашу команду из Дохи для консультаций после последнего ответа ХАМАС, который ясно показал отсутствие желания достичь соглашения о прекращении огня. <...> Позор, что ХАМАС действовала столь эгоистично, — отметил он.

Уиткофф добавил, что в свете отзыва команды переговорщиков Вашингтон планирует рассмотреть «альтернативные пути» возвращения заложников из Газы. США все еще полны решимости добиться завершения конфликта, подчеркнул он.

Ранее официальный представитель канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что совместное заявление 25 стран с призывом прекратить боевые действия в секторе Газа является несправедливым. Документ игнорирует ответственность движения ХАМАС за эскалацию конфликта и подрывает переговорный процесс, считает он.

До этого палестинский Минздрав информировал о 58 тысячах погибших в Газе с начала конфликта в октябре 2023 года, включая 17 жертв недавнего удара по рынку. Среди погибших более половины — женщины и дети. Вместе с этим число раненых превысило 138,5 тысячи человек.