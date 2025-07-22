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22 июля 2025 в 04:23

В Израиле посчитали призыв к прекращению огня на территории Газы вредным

Советник офиса Нетаньяху считает несправедливым заявление 25 государств по Газе

Фото: Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency/Global Look Press

Совместное заявление 25 стран с призывом прекратить боевые действия в секторе Газа является несправедливым, заявил официальный представитель канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале. По его словам, документ игнорирует ответственность движения ХАМАС за эскалацию конфликта.

В понедельник министры иностранных дел европейских государств призвали к немедленному прекращению войны. Они указали, что необходимо возобновить гуманитарные поставки в палестинский анклав.

Совместное заявление, в котором нет ни одного слова давления на ХАМАС, — не только несправедливо, но и вредно. Оно подрывает переговорный процесс, укрепляя в ХАМАС ощущение безнаказанности и поощряя дальнейшее затягивание войны, — отметил Гендельман.

Израильский представитель подчеркнул, что его страна поддерживает международные усилия по освобождению заложников, но текущее заявление лишь поощряет ХАМАС продолжать конфликт. По данным израильской стороны, палестинское движение продолжает удерживать пленных и саботировать переговорный процесс.

Ранее в Израиле заявили, что любые связи в военной области между Москвой и Тегераном вызывают тревогу. Тегеран назвали потенциальным источником дестабилизации мирового порядка.

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