Полицейским Сиэтла запретили использовать слезоточивый газ

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Мэр Сиэтла Дженни Деркан сообщила о введении ограничений для полицейских. Силовикам запретили использовать слезоточивый газ.

Это временное решение было принято шефом местной полиции. Сотрудники правоохранительных органов теперь не смогут использовать спецсредства в борьбе с протестующими, говорится на сайте градоначальника.

Запрет не касается полицейского спецназа: его сотрудники могут продолжать применять газ по инструкции и для защиты жизни. Срок действия указа не ограничен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральный окружной суд штата Колорадо (США) 6 июня 2020 года запретил полицейским Денвера использовать слезоточивый газ, резиновые пули, осветительные гранаты и другие средства «временного поражения» для разгона протестов. Документ действует до особых распоряжений.

Беспорядки в США спровоцировала смерть Джорджа Флойда. Он погиб от удушья при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Правоохранители заподозрили его в попытке расплатиться фальшивым чеком. Эхо этого события докатилось и до Европы. 3 июня в Париже акция протеста против полицейского произвола, спровоцированная инцидентом в Соединённых Штатах, переросла в погромы.