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Почти как террористов: в США спецсредствами уничтожили гнездо шершней-убийц

15:46, 27 октября 2020
Фото: twitter.com/wsdagov

В США в штате Вашингтон силами энтомологов местного департамента сельского хозяйства обнаружено и уничтожено первое гнездо гигантских азиатских шершней-убийц.

Сама операция и её подготовка напоминали охоту на опасных террористов. Для начала несколько шершней были пойманы в особые ловушки, где на них поставили радиолокационные метки. После этого шершней выпустили и они привели энтомологов непосредственно к своему логову, после чего началась финальная стадия операции. Ранним холодным утром (при таких условиях шершни наименее агрессивны) учёные в специальных защитных костюмах выдвинулись к дереву, в расщелине которого располагалось гнездо. Специальной пеной в дереве были заделаны все «выходы» кроме одного, через который при помощи вакуумного насоса были «выкачаны» опасные насекомые, а оставшиеся в улье были уничтожены закаченным затем углекислым газом.

AP/TASS

AP/TASS

twitter.com/wsdagov

twitter.com/wsdagov

twitter.com/wsdagov

twitter.com/wsdagov

AP/TASS

twitter.com/wsdagov

twitter.com/wsdagov

twitter.com/wsdagov

twitter.com/wsdagov

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