Почти как террористов: в США спецсредствами уничтожили гнездо шершней-убийц

В США в штате Вашингтон силами энтомологов местного департамента сельского хозяйства обнаружено и уничтожено первое гнездо гигантских азиатских шершней-убийц.

Сама операция и её подготовка напоминали охоту на опасных террористов. Для начала несколько шершней были пойманы в особые ловушки, где на них поставили радиолокационные метки. После этого шершней выпустили и они привели энтомологов непосредственно к своему логову, после чего началась финальная стадия операции. Ранним холодным утром (при таких условиях шершни наименее агрессивны) учёные в специальных защитных костюмах выдвинулись к дереву, в расщелине которого располагалось гнездо. Специальной пеной в дереве были заделаны все «выходы» кроме одного, через который при помощи вакуумного насоса были «выкачаны» опасные насекомые, а оставшиеся в улье были уничтожены закаченным затем углекислым газом.

AP/TASS AP/TASS twitter.com/wsdagov twitter.com/wsdagov twitter.com/wsdagov twitter.com/wsdagov AP/TASS twitter.com/wsdagov twitter.com/wsdagov twitter.com/wsdagov twitter.com/wsdagov