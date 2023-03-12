Над США нависла угроза катастрофического банковского кризиса Axios: администрации Байдена грозит кризис банковской системы

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Вашингтону грозит «катастрофический» кризис банковской системы, если Белый дом не разработает план по спасению вкладчиков банка Silicon Valley Bank, сообщает Axios. По информации портала, предпринять какие-либо действия необходимо до понедельника, 13 марта.

Президенту Байдену грозит катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как завтра откроются отделения, — говорится в сообщении.

11 марта стало известно, что регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank. Банк разорился менее, чем за два дня из-за того, что вкладчики начали снимать средства со счетов после неудачной операции кредитора с ценными бумагами.

Это самый крупный банк, рухнувший в США после мирового финансового кризиса 2008 года. Из-за его банкротства многие основатели стартапов, кредитованием которых занимался SVB, высказали опасения, что им придется уволить работников в том случае, если хранящиеся в банке средства окажутся заморожены или потеряны.

Ранее Wall Street Journal писал, что криптовалюта USD Coin упала ниже 87 центов после того, как компания заявила, что у нее есть $3,3 млрд, связанных с рухнувшим банком Силиконовой долины.