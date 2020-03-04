https://static.news.ru/photo/8085fb7a-5e2f-11ea-94ae-fa163e074e61_660.jpg Майкл Блумберг Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США, вышел из предвыборной гонки.

Он снял свою кандидатуру в пользу бывшего вице-президента США Джо Байдена, который победил на праймериз демократов в «супервторник».

Политик объяснил своё решение необходимостью сплотиться вокруг кандидата, который может победить действующего главу государства Дональда Трампа.

Победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата, у которого больше шансов добиться этого. Очевидно, что это мой друг и замечательный американец Джо Байден, — заявил Блумберг.

Ранее американские СМИ со ссылкой на информированный источник в штабе Блумберга сообщали, что экс-мэр Нью-Йорка может выйти из предвыборной гонки. Источник утверждал, что команда Блумберга разочарована итогами праймериз. Политик победил только на территории Американского Самоа.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв считает, что Джозеф Байден скорее всего победит на съезде Демократической партии. Политолог думает, что представители партии сделали на политика ставку, как ранее поддержали Хиллари Клинтон.

Журавлёв подчеркивает, что если Байден победит на съезде, то президента США Дональда Трампа будут ждать такие же выборы, как и предыдущие. В случае развития такого сценария за пост президента будут бороться кандидат от политического класса и кандидат, открыто противостоящий политическому классу. Трампу выгоднее бороться с Байденом, чем с Берни Сандерсом считает эксперт.

NEWS.ru писал, что глава Белого дома Дональд Трамп назвал других участников предвыборной гонки неудачниками. Больше всего Трамп раскритиковал Блумберга, который потерял $700 млн.