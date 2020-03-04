https://static.news.ru/photo/abdc9ccc-5dec-11ea-a963-fa163e074e61_660.jpg Джозеф Байден Фото: Scott Varley/Keystone Press Agency/Global Look Press

На праймериз Демократической партии в США бывший вице-президент Джозеф Байден набирает вдвое больше делегатов, чем сенатор Берни Сандерс. Сложившуюся ситуацию в разговоре с журналистами прокомментировал кандидат политических наук, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

По словам эксперта, Байден, вероятнее всего, победит на съезде Демократической партии. Он выиграет по той причине, что партийный аппарат уже поставил на него, как ранее ставил на Хиллари Клинтон, заявил российский политолог.

Эксперт также оценил ситуацию с точки зрения действующего президента США Дональда Трампа. Как заявил Журавлёв, нынешнего главу Белого дома (в случае победы Байдена на съезде) ждут такие же выборы, как и предыдущие. Политолог объяснил данное предположение тем, что при указанном раскладе президентская гонка в США будет представлять из себя борьбу кандидата от политического класса с кандидатом, который подчёркнуто противостоит политическому классу. Для Трампа, как заметил эксперт, выгоднее и удобнее бороться с Байденом, чем с Сандерсом. Последнего Журавлёв назвал «Трампом Демократической партии».

Для России же, сказал политолог, все кандидаты примерно одинаковы. Наименее приятным он назвал Байдена.

Бывший вице-президент — человек политического класса, он живёт в традиционной американской мифологии «империи зла». Трамп и Сандерс всё-таки в меньшей степени подвержены этой идее, что Россия ‒ «империя зла». Они готовы с нами разговаривать, хотя не уверен, что способны договариваться, — цитирует Журавлёва радио Sputnik.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает в 10 из 14 штатов по итогам «супервторника», когда праймериз одновременно проходят в большем количестве американских регионов, чем в другое время.

По последним данным, сенатор Берни Сандерс победил в Вермонте, Калифорнии, Колорадо и Юте, пишет CNN. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг одержал победу лишь на одной территории — Американском Самоа.