Маск ответил на обвинения в антисемитизме Маск назвал ложью обвинения в антисемитизме в свой адрес

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск назвал фальшивыми заявления ряда СМИ о том, что он является антисемитом. На своей странице в социальной сети Twitter (X) миллиардер написал, что хочет для человечества только лучшего и желает процветающего будущего для всех.

На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых публикаций, в которых утверждалось, что я антисемит. Нет ничего более далекого от правды, — подчеркнул Маск.

Ранее крупные кинокомпании Sony Pictures, Lionsgate, Paramount, Warner Bros. сообщили, что приостанавливают размещение рекламы в Twitter (X) из-за заявлений Маска о евреях. Организации сочли высказывания миллиардера антисемитскими. Аналогичное решение также приняли Apple, IBM и Walt Disney.

Скандал произошел после того, как Маск оставил комментарий под публикацией одного из пользователей. Тот заявил, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Бизнесмен в ответ написал, что это утверждение соответствует истине. После этого представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил Маска в распространении антисемитизма и назвал публикацию «отвратительной лжи» неприемлемой.

Сам Маск пригрозил, что Twitter (X) подаст «термоядерный» иск против всех компаний и СМИ, которые критиковали социальную сеть на фоне скандала с «антисемитскими» высказываниями ее владельца. По его словам, иск будет открыт 20 ноября «за долю секунды».