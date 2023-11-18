Apple приостановила рекламу в соцсети Twitter (Х) из-за высказывания Маска Apple приостановила рекламу в Twitter (Х) из-за антисемитского заявления Маска

Фото: Britta Pedersen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Корпорация Apple приостановила рекламу в соцсети Twitter (Х), сообщает портал Axios. Там уточнили, что меры приняты в связи с высказыванием владельца социальной сети Илона Маска, которое многие сочли антисемитским.

Сотрудничество с Маском прекратилось после того, как бизнесмен прокомментировал публикацию одного из пользователей. Тот написал, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Предприниматель под постом отметил, что это утверждение соответствует истине.

После этого представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил Маска в том, что он распространяет антисемитизм в своих постах. Публикация «отвратительной лжи неприемлема», подчеркнул Бейтс.

В сентябре Маск приветствовал заявление американского сенатора Рэнда Пола об исключении помощи Украине из краткосрочного бюджета федерального правительства США. Законодатель возмутился тем, что Вашингтон наряду с военной поддержкой направляет большие средства на покрытие невоенных расходов Киева. В ответ на соответствующий пост сенатора в соцсетях Маск написал: «Браво!». Также бизнесмен посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.