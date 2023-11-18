Маск пригрозил «термоядерным» иском к бойкотирующим Twitter компаниям

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Илон Маск

Twitter (X) подаст «термоядерный» иск против всех компаний и СМИ, которые критиковали социальную сеть на фоне скандала с «антисемитскими» высказываниями ее владельца, написал американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск на своей странице. По его словам, иск будет открыт 20 ноября «за долю секунды».

В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию, — заявил Маск.

Ранее крупные кинокомпании Sony Pictures, Lionsgate, Paramount, Warner Bros. сообщили, что приостанавливают размещение рекламы в Twitter (X) из-за заявлений Маска о евреях. Организации сочли высказывания миллиардера антисемитскими. Аналогичное решение также приняли Apple, IBM и Walt Disney.

Компании прекратили сотрудничество с Маском после того, как он оставил комментарий под публикацией одного из пользователей. Тот заявил, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Бизнесмен в ответ написал, что это утверждение соответствует истине. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил Маска в распространении антисемитизма и назвал публикацию «отвратительной лжи» неприемлемой.