Власти США обвинили Маска в распространении антисемитизма Представитель Белого дома Бейтс обвинил Маска в распространении антисемитизма

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Илон Маск

Предпринимателя, владельца соцсети Twitter (Х) Илона Маска власти США обвинили в том, что он распространяет антисемитизм в своих постах. О этом заявил официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс, которого цитирует Reuters.

В любое время неприемлемо повторять отвратительную ложь, стоящую за самым фатальным актом антисемитизма в американской истории, не говоря уже о прошедшем месяце после самого страшного дня для еврейского народа со времен холокоста, — заявил он.

Ранее Маск заявил, что Зеленскому нужно начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению предпринимателя, самое важное сейчас — сохранить жизнь молодым украинцам и не дать им сгинуть в окопах. Маск добавил, что сейчас обстановка на фронте и расстановка сил сложились таким образом, что продолжение наступления приведет к «массовым жертвам». К солдатам ВСУ «история не будет добра», резюмировал бизнесмен.

В сентябре Маск приветствовал заявление сенатора Рэнда Пола об исключении помощи Украине из краткосрочного бюджета федерального правительства США. Законодатель возмутился тем, что Вашингтон наряду с военной поддержкой направляет большие средства на покрытие невоенных расходов Киева. В ответ на соответствующий пост сенатора в соцсетях Маск написал: «Браво!».