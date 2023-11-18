Крупные кинокомпании бойкотируют Twitter (Х) из-за слов Маска о евреях HR: киностудии приостановили размещение рекламы в Twitter (X) после слов Маска

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate решили приостановить размещение рекламы в Twitter (X) из-за высказываний ее владельца Илона Маска о евреях, пишет Hollywood Reporter. По данным издания, представители бизнеса сочли заявления американского предпринимателя антисемитскими.

Голливудские студии приняли такое решение вслед за компаниями Walt Disney, IBM и Apple. Сотрудничество с Маском прекратилось после того, как бизнесмен прокомментировал публикацию одного из пользователей. Тот написал, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Предприниматель под постом отметил, что это утверждение соответствует истине.

После этого представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил Маска в том, что он распространяет антисемитизм в своих постах. Публикация «отвратительной лжи неприемлема», подчеркнул Бейтс.

Позднее Маск выступил с заявлением, в котором заверил, что любой из пользователей соцсети Twitter (X), кто будет публично выступать в поддержку геноцида какой-либо из этнических групп, подвергнется блокировке. По его словам, это довольно очевидный факт.