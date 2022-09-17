Макфол сообщил, что неизвестный от его имени связывался с Украиной Экс-посол США в РФ Макфол заявил, что некто от его имени связывался с чиновниками в Киеве

Фото: Twitter

Бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил, что некий неизвестный связывался с целым рядом украинских чиновников, назвавшись его именем. По словам дипломата, разговор происходил на русском языке. Свое сообщение он разместил в Twitter.

Внимание. Кто-то, кто выдал себя за меня, связывался с несколькими украинскими чиновниками (на русском). Мой код города не 202. Это Вашингтон. Наш в Калифорнии — 650, — пояснил Макфол.

Он также предупредил, что прежде чем принять от него звонок, следует удостовериться о его подлинности через второй канал связи — элекронную почту, личное сообщение, через знакомых и так далее.

Ранее Макфол заявлял, что западным странам необходимо пересмотреть санкционную политику и вывести из-под действия ограничений некоторые категории россиян. Речь идёт о представителях СМИ, оппозиции, не поддержавших спецоперацию на Украине.

Также Макфол сообщил, что позицию российского президента Владимира Путина об историческом единстве России и Украины разделяют многие американцы. По его словам, такого мнения придерживаются даже учёные.