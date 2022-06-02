Экс-посол США призвал снять санкции с части россиян

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Майкл Макфол

Западным странам необходимо пересмотреть санкционную политику и вывести из-под действия ограничений некоторые категории россиян, написал экс-посол США в России Майкл Макфол в статье, опубликованной The Washington Post. Речь идёт о представителях СМИ, оппозиции, не поддержавших спецоперацию на Украине.

Один аспект режима санкций срочно нуждается в исправлении: неправомерное наказание лидеров российской оппозиции, правозащитников и независимых журналистов, которые бежали со своей родины, — написал бывший дипломат.

По словам Макфола, из-за санкций эти люди застряли в Армении, Грузии, Израиле и других странах без доступа к своим кредитным, банковским счетам. Они не могут получить визу, оформить вид на жительство.

Для решения этой проблемы экс-посол предложил странам, вводящим санкции в отношении России, создать специальную комиссию, состоящую из независимых экспертов. Они будут давать рекомендации относительно уехавших из РФ активистов, способствуя оказанию им помощи.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о недопустимости введения законодательных или других ограничений в отношении российских артистов, выступивших против спецоперации из уехавших из страны с её началом. Сенатор подчеркнула, что «охоты не ведьм» быть не должно.