Макфол заявил, что учёные в США разделяют позицию Путина по Украине Макфол заявил о поддержке американскими учёными слов Путина о единстве русских и украинцев

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Президент России Владимир Путин

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что позицию российского президента Владимира Путина об историческом единстве России и Украины разделяют многие американцы. По его словам, такого мнения придерживаются даже учёные, сообщает РИА Новости.

В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: «Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли? <...> ». Такими категориями рассуждают даже учёные и профессора, — подчеркнул экс-дипломат.

Как отметил Макфол, в США многие специалисты считают единое Древнерусское государство тем союзом, от которого ведут свою историю и Москва, и Киев. По мнению бывшего посла, Вашингтону и Киеву следует реализовать некую образовательную программу, способную помочь миру выучить новую историю Украины, выгодную Западу.

Ранее Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». По его мнению, отношения Москвы и Киева ухудшились из-за «целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву» единства двух народов. Он призвал обратиться к истории, в которой прописано общее прошлое народов.