Известный американский ведущий полетал за бортом самолёта и показал палец

Известный экс-ведущий американской передачи «Вечернее шоу» Джей Лено полетал на фронтальной части самолёта. Кадры опубликовала интернет-газета TMZ.

Лено с друзьями полетал на маленьком самолёте у побережья острова Каталина. По его словам, когда открылся люк с доступом на переднюю часть авиалайнера, он решил устроить для своих друзей сюрприз. На кадрах видно, как телеведущий полностью свисает с носовой части самолета, что выглядит довольно опасно и рискованно.

В какой-то момент Лено поднял большой палец вверх, делая вид, что карабкается по лобовому стеклу и побуждая друзей делать снимки.

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