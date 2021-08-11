Известный американский ведущий полетал за бортом самолёта и показал палец

Известный экс-ведущий американской передачи «Вечернее шоу» Джей Лено полетал на фронтальной части самолёта. Кадры опубликовала интернет-газета TMZ.
Лено с друзьями
В какой-то момент Лено поднял большой палец вверх, делая вид, что карабкается по лобовому стеклу и побуждая друзей делать снимки.
Ранее сообщалось, что основатель компании Amazon и её бывший руководитель, самый богатый человек в мире Джефф Безос 20 июля слетал в космос на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin. Безос ждал полёта более двух десятилетий — он создал Blue Origin ещё в 2000 году. После приземления миллиардер сказал, что это лучший день в его жизни. Чуть больше недели назад к границе космоса слетал основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Но Безос взлетел выше Брэнсона.