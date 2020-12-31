Госдеп обеспокоился российскими законами об иноагентах

Госдепартамент США выражает свою обеспокоенность нормами регулирования деятельности иностранных агентов в РФ, заявил 31 декабря 2020 года замглавы пресс-службы ведомства Кейл Браун. По его словам, Кремль одобряет документы, позволяющие властям РФ выборочно применять «обременительные требования» о регистрации, запрещать деятельность какой-либо организации, а также прибегать к лишению свободы тех, кто данные законы нарушает.
Changes to the âforeign agents lawâ are particularly troubling, allowing authorities to selectively apply onerous registration and labeling requirements, veto an organizationâs activities, and imprison those found in violation. We call on Russia to respect its citizens' rights.
Глубоко обеспокоены усиливающимися репрессиями в РФ против гражданского общества. Только на этой неделе РФ объявила пять человек, включая видного правозащитника, «иностранными агентами СМИ» в связи с угрозой в адрес независимых изданий, — написал Браун на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Deeply troubled by Russia's intensifying repression of its civil society. Just this week, Russia designated five individuals, including a prominent human rights activist, as âmedia foreign agentsâ in a threat against independent media.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, которые занимаются в России политической деятельностью на средства из-за рубежа и были признаны в стране иноагентами. Согласно документу, размещённому на официальном интернет-портале правовой информации, физлица, которые получают финансы из-за рубежа на политдеятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первые протоколы за отсутствие маркировки будут составлены в отношении девяти СМИ, признанных иностранными агентами. Все они находятся под управлением одного юридического лица, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.