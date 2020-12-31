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США

Госдеп обеспокоился российскими законами об иноагентах

19:23, 31 декабря 2020 16
Фото: statedept/facebook.com

Госдепартамент США выражает свою обеспокоенность нормами регулирования деятельности иностранных агентов в РФ, заявил 31 декабря 2020 года замглавы пресс-службы ведомства Кейл Браун. По его словам, Кремль одобряет документы, позволяющие властям РФ выборочно применять «обременительные требования» о регистрации, запрещать деятельность какой-либо организации, а также прибегать к лишению свободы тех, кто данные законы нарушает.

Глубоко обеспокоены усиливающимися репрессиями в РФ против гражданского общества. Только на этой неделе РФ объявила пять человек, включая видного правозащитника, «иностранными агентами СМИ» в связи с угрозой в адрес независимых изданий, — написал Браун на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, которые занимаются в России политической деятельностью на средства из-за рубежа и были признаны в стране иноагентами. Согласно документу, размещённому на официальном интернет-портале правовой информации, физлица, которые получают финансы из-за рубежа на политдеятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первые протоколы за отсутствие маркировки будут составлены в отношении девяти СМИ, признанных иностранными агентами. Все они находятся под управлением одного юридического лица, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

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