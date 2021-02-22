Главу США обвинили в бездействии по вопросу «Северного потока-2»

Российское посольство в США почтило память жертв коронавирусной инфекции в Штатах. Об этом сообщается в официальном аккаунте дипмиссии в Twitter.

Сегодня наш флаг приспущен в знак солидарности с американскими гражданами, скорбящими по более чем 500 тысячам жизней, унесённых пандемией COVID-19, — говорится в сообщении. Преодоление полумиллионного рубежа жертв коронавируса в...