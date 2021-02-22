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Михаил Щипанов
Главу Соединённых Штатов Америки Джо Байдена обвинили в бездействии по вопросу «Северного потока-2».
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Российское посольство в США почтило память жертв коронавирусной инфекции в Штатах. Об этом сообщается в официальном аккаунте дипмиссии в Twitter.
Сегодня наш флаг приспущен в знак солидарности с американскими гражданами, скорбящими по более чем 500 тысячам жизней, унесённых пандемией COVID-19, — говорится в сообщении.
Преодоление полумиллионного рубежа жертв коронавируса в...
Главу США обвинили в бездействии по вопросу «Северного потока-2»