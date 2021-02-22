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Главу США обвинили в бездействии по вопросу «Северного потока-2»

10:38, 23 февраля 2021

Главу Соединённых Штатов Америки Джо Байдена обвинили в бездействии по вопросу «Северного потока-2».

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