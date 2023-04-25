Белый дом прокомментировал вступление Украины в НАТО Пресс-секретарь Белого дома: решение о приеме Украины в НАТО должен принимать сам Альянс

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Решение о принятии новых членов в НАТО, включая Украину, должно быть исходить от самой организации, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она также прокомментировала позицию президента США Джо Байдена, который намерен вновь баллотироваться в президенты и желает включения Украины в Альянс до конца своего первого срока.

Мы поддерживаем политику открытых дверей, и это решение должно быть принято союзниками НАТО и странами, желающими стать членами НАТО, — заявила политик.

Кроме того, она подчеркнула, что на данный момент приоритетом Вашингтона является предоставление экономической и гуманитарной помощи Киеву.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны — члены Альянса дали предварительное согласие на вступление Украины в свои ряды. При этом он подчеркнул, что сейчас главной задачей для военно-политического блока является «обеспечение победы Украины над Россией». Также он рассказал, что союзники по НАТО обсуждают вопрос поставки Украине самолетов различных типов.

Ранее бывший советник экс-главы США Дональда Трампа Джон Болтон в статье для The Wall Street Journal заявил, что Североатлантический альянс должен начать глобальное расширение, чтобы разрушить «ось Россия — Китай». По его словам, для этих целей НАТО должно пригласить в свои ряды Австралию, Израиль, Японию и другие страны, которые способны внести значительный вклад в бюджет военно-политического блока.