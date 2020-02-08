https://static.news.ru/photo/55e12618-4b35-11ea-a2ac-fa163e074e61_660.jpg Джон Салливан (в центре) Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посол США Джон Салливан заявил, что предложение российского лидера Владимира Путина о встрече с руководством пяти стран-основательниц ООН находится на рассмотрении в Белом доме.

Я знаю, что это предложение находится на рассмотрении в Белом доме, — отметил представитель дипмиссии в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп приветствует возможность поговорить с Путиным, но нужно дождаться, когда он ознакомится с документами и отреагирует.

Как писал NEWS.ru, в российском внешнеполитическом ведомстве надеются на то, что новый американский посол будет работать над выправлением двусторонних отношений. В приветственном сообщении МИД пошутил о «вашингтонской погоде», которая установилась в Москве специально к приезду Салливана.