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Президент России Владимир Путин впервые обратится к Федеральному собранию в середине января. В его выступлении 15 января главная интрига ожидается в части, которая будет касаться изменений в Конституции РФ.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что ожидается продолжение разговора, начатого Путиным на пресс-конференции 19 декабря 2019 года. Тогда глава государства впервые заговорил о возможных изменениях в основном законе...