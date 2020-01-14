https://static.news.ru/photo/5d1b3712-3766-11ea-bf02-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что РФ уже давно ждёт прибытия в Москву нового посла Соединённых Штатов Джона Салливана. Дипломат планирует прибыть в столицу России 16 января.
Специально держим привычную вашингтонскую погоду! — сказано в сообщении МИД РФ, размещённом в Twitter.
Новый посол #США Дж.Салливан готовится к переезду в Москву,а #Россия давно его ждет.Специально держим привычную вашингтонскую погоду! Интересно,захочет ли Дж.Салливан последовать примеру @JonHuntsman и окунуться в российские реалии? Russia is waiting,Mr Sullivan.Take a deep dive!
Сразу по прибытии Салливан намерен вручить президенту РФ верительные грамоты. Он будет руководить американским посольством в Москве и консульствами во Владивостоке и Екатеринбурге. Новый посол США в России надеется на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном по некоторым глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, писал NEWS.ru.