Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что РФ уже давно ждёт прибытия в Москву нового посла Соединённых Штатов Джона Салливана. Дипломат планирует прибыть в столицу России 16 января.

Специально держим привычную вашингтонскую погоду! — сказано в сообщении МИД РФ, размещённом в Twitter.

Сразу по прибытии Салливан намерен вручить президенту РФ верительные грамоты. Он будет руководить американским посольством в Москве и консульствами во Владивостоке и Екатеринбурге. Новый посол США в России надеется на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном по некоторым глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, писал NEWS.ru.

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