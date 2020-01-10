https://static.news.ru/photo/a6632742-3467-11ea-9898-fa163e074e61_660.jpg Джон Салливан Фото: Kyle Mazza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джон Салливан приведён к присяге в качестве нового посла Соединённых Штатов и определился с датой прибытия в Россию. Об этом сообщило американское посольство в РФ.

Салливан планирует прибыть в Москву 16 января и сразу по прибытии вручить верительные грамоты правительству РФ, — цитирует сообщение посольства «Интерфакс».

Новый посол, как отмечается в документе, надеется на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном по некоторым глобальным и региональным вопросам, которые представляют взаимный интерес.

Салливан будет руководить американским посольством в Москве и консульствами в Екатеринбурге и Владивостоке, «чтобы способствовать достижению целей внешней политики США, защите американских граждан и расширению торговых и деловых связей между Соединёнными Штатами и Россией».

Как писал NEWS.ru, Салливан сменит на должности Джона Хантсмана, подавшего в отставку в августе 2019 года. Ранее посол был первым заместителем госсекретаря Соединённых Штатов.