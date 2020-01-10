Новый посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан выразил надежду на укрепление сотрудничества между странами.
Салливан сменит на должности Джона Хантсмана, подавшего в отставку в августе 2019 года. Ранее посол был первым заместителем госсекретаря Соединённых штатов. В дипмиссии сообщили, что политический деятель выразил надежду на то, что РФ и США смогут достигнуть взаимопонимания по ряду как глобальных, так и региональных вопросов,
Как писал NEWS.ru ранее, госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о том, что Соединённые Штаты рассчитывают на продуктивные и конструктивные отношения с Россией после назначения нового посла США в РФ Джона Салливана.
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