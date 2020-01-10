https://static.news.ru/photo/195ba344-343d-11ea-a691-fa163e074e61_660.jpg Джон Салливан Фото: Kyle Mazza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан выразил надежду на укрепление сотрудничества между странами.

Салливан сменит на должности Джона Хантсмана, подавшего в отставку в августе 2019 года. Ранее посол был первым заместителем госсекретаря Соединённых штатов. В дипмиссии сообщили, что политический деятель выразил надежду на то, что РФ и США смогут достигнуть взаимопонимания по ряду как глобальных, так и региональных вопросов, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о том, что Соединённые Штаты рассчитывают на продуктивные и конструктивные отношения с Россией после назначения нового посла США в РФ Джона Салливана.