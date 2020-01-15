Ожидания в связи с приездом нового посла реалистичные, мы надеемся, что господин Салливан в своём качестве посла США в Москве будет работать над выправлением отношений, которые находятся в крайне сложном положении, и что мы начнём, по крайней мере на некоторых направлениях, таких как завалы на двустороннем треке, контроль над вооружениями, преодолевать кризис и пусть медленными шагами, но двигаться к более конструктивной повестке дня, — сказал Рябков.