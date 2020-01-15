В МИД РФ рассчитывают, что новый посол США Джон Салливан будет работать над выправлением двусторонних отношений, заявил NEWS.ru замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
Ожидания в связи с приездом нового посла реалистичные, мы надеемся, что господин Салливан в своём качестве посла США в Москве будет работать над выправлением отношений, которые находятся в крайне сложном положении, и что мы начнём, по крайней мере на некоторых направлениях, таких как завалы на двустороннем треке, контроль над вооружениями, преодолевать кризис и пусть медленными шагами, но двигаться к более конструктивной повестке дня, — сказал Рябков.
Как ранее писал NEWS.ru, в Министерстве иностранных дел России пообещали Салливану «вашингтонскую погоду» перед его приездом в Москву.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен