Байден вновь поручил оказать Украине военную помощь Байден поручил Госдепу выделить $400 млн на военную поддержку Украины

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look PRess

Президент США Джо Байден поручил главе Госдепа Энтони Блинкену направить до $400 млн на военную поддержку Украины, сообщается в тексте опубликованного документа американского лидера. Какие именно вооружения Вашингтон направит Киеву, пока не уточняется.

Я поручаю государственному секретарю… направить до 400 миллионов долларов в оборонных статьях и услугах министерства обороны, военного образования и подготовки для предоставления помощи Украине, — говорится в тексте.

Ранее Байден пообещал, что его страна не станет прямым участником конфликта на Украине и тем самым не будет способствовать началу третьей мировой войны. Он отметил, что Вашингтон предоставил Киеву возможность самому защищать себя. При этом Байден усомнился, что в ближайшее время можно ожидать переговоров между Украиной и Россией.

Вашингтон не будет вести переговоры по Украине без участия Киева, заявил ранее Байден на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Индонезии. Он отметил, что Соединенные Штаты ожидают замедления боевых действий в связи с наступлением зимы.