https://static.news.ru/photo/fdcad356-be86-11e9-b02e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouelle Umali/Xinhua/Global Look Press

Национальная группа экспертов в области здравоохранения США выступила с рекомендацией к врачам о проверке всех взрослых пациентов на употребление запрещённых наркотиков.

По данным специалистов, каждый десятый гражданин страны старше 18 лет принимает нелегальные препараты или злоупотребляет лекарствами, которые прописали медики, передаёт « Профиль ». В связи с этим важно выявить наркоманов на ранней стадии заболевания, чтобы лечение было более эффективным.

Рекомендации группы не являются обязательными к исполнению.

Ранее News.ru писал, что сотрудникам уголовно-исполнительной системы хотят дать доступ к информации о прохождении наркозависимыми лечения, а также реабилитации, которые назначили им по решению суда. Соответствующие поправки подготовил Минюст.