Национальная группа экспертов в области здравоохранения США выступила с рекомендацией к врачам о проверке всех взрослых пациентов на употребление запрещённых наркотиков.
По данным специалистов, каждый десятый гражданин страны старше 18 лет принимает нелегальные препараты или злоупотребляет лекарствами, которые прописали медики, передаёт «
Рекомендации группы не являются обязательными к исполнению.
Ранее News.ru писал, что сотрудникам уголовно-исполнительной системы хотят дать доступ к информации о прохождении наркозависимыми лечения, а также реабилитации, которые назначили им по решению суда. Соответствующие поправки подготовил Минюст.