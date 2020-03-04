https://static.news.ru/photo/0c9437f8-5e17-11ea-80a4-fa163e074e61_660.jpg Шлем виртуальной реальности Valve Index Фото: valvesoftware.com

Шлем виртуальной реальности Valve Index вернётся в продажу 9 марта. В самой компании ожидают, что из-за высокого спроса пользователи раскупят новую партию в тот же день.

Valve Index VR kits will be available for purchase on March 9th starting at 10 AM PDT (5 PM UTC).



Due to high demand, Valve expects available stock to sell out on Monday. #HalfLifeAlyx #ValveIndex #VR #VirtualReality — Steam Database (@SteamDB) March 3, 2020

Запасы комплектов VR-шлема практически закончились по всему миру в середине января. На тот момент устройство было частично доступно только в Японии.

Вспышка коронавируса COVID-2019, затронувшая многие технокомпании, коснулась и Valve — сроки производства Valve Index изменились, из-за чего, по словам разработчиков, в продажу «поступит куда меньше экземпляров, чем планировалось».

Увлечению спроса на VR-шлем способствовал анонс Half-Life: Alyx. Приквел ко второй части шутера был создан с нуля для виртуальной реальности.

Half-Life: Alyx выйдет 23 марта. Игра будет доступна владельцам Valve Index, Vive, Rift и Windows Mixed Reality.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Valve опубликовала три новых ролика игрового процесса Half-Life: Alyx. Разработчики показали боевую систему, врагов (Альянс, зомби и хэдкрабов), взлом дверей и терминалов, а также доступные виды перемещения.