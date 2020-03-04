Запасы комплектов VR-шлема практически закончились по всему миру в середине января. На тот момент устройство было частично доступно только в Японии.
Вспышка коронавируса COVID-2019, затронувшая многие технокомпании, коснулась и Valve — сроки производства Valve Index изменились, из-за чего, по словам разработчиков, в продажу «поступит куда меньше экземпляров, чем планировалось».
Увлечению спроса на VR-шлем способствовал анонс Half-Life: Alyx. Приквел ко второй части шутера был создан с нуля для виртуальной реальности.
Half-Life: Alyx выйдет 23 марта. Игра будет доступна владельцам Valve Index, Vive, Rift и Windows Mixed Reality.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Valve опубликовала три новых ролика игрового процесса Half-Life: Alyx. Разработчики показали боевую систему, врагов (Альянс, зомби и хэдкрабов), взлом дверей и терминалов, а также доступные виды перемещения.