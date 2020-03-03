https://static.news.ru/photo/1e4a56a2-5d19-11ea-acba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Half-Life: Alyx

Valve опубликовала три новых ролика игрового процесса Half-Life: Alyx. Разработчики показали боевую систему, врагов (Альянс, зомби и хэдкрабов), взлом дверей и терминалов, а также доступны виды перемещения.

Действие боевика развернутся между Half-Life и Half-Life 2. Игроки возьмут на себя роль Аликс Вэнс, которая вместе со своим отцом Илаем возглавляет раннее сопротивление против Альянса.

Игроки, купившие шлем Valve Index до релиза Alyx, получат специальные бонусы: раскраски для оружия, игровой мир Half-Life: Alyx в домашнем мире SteamVR и тематический контент из Half-Life: Alyx для Counter-Strike: Global Offensive.

Half-Life: Alyx выйдет 23 марта. Игра будет доступна владельцам VR-шлемов Valve Index, Vive, Rift и Windows Mixed Reality. Valve также рассматривает возможность выпуска версии игры для шлемов виртуальной реальности PlayStation VR (PS VR).

Ранее NEWS.ru рассказал, что Valve объявила о начале акции, приуроченной к релизу Half-Life: Alyx. Все основные части культовой серии станут временно бесплатными.