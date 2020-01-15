https://static.news.ru/photo/546a4dcc-3777-11ea-b362-fa163e074e61_660.jpg Шлем виртуальной реальности Valve Index Фото: valvesoftware.com

Запасы комплектов шлема виртуальной реальности Valve Index практически закончились по всему миру. На данный момент устройство частично доступно только в одном регионе — Японии.

По данным портала Road to VR, официально Valve Index продаётся в 31 стране. В Японии из оставшихся пяти комплектов покупателям остались доступны только два: шлем+контроллеры и контроллеры.

Мы прилагаем все усилия, чтобы выпустить больше устройств и удовлетворить высокий спрос. Мы планируем вернуть их в продажу до выхода Half-Life: Alyx, — прокомментировал представитель Valve.

Увлечению спроса на VR-шлем способствоваланонс Half-Life: Alyx в конце ноября, которая будет доступна только для шлемов виртуальной реальности (Valve Index, Vive, Rift и Windows Mixed Reality). События игры происходят между Half-Life и Half-Life 2. Игроки возьмут на себя роль Аликс Вэнс, которая вместе со своим отцом Илаем возглавляют раннее сопротивление против Альянса.

Half-Life: Alyx выйдет в марте.

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