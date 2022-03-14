«ВКонтакте» установила рекорд по дневной аудитории

Дневная аудитория «ВКонтакте» выросла на 4 млн — до 50 млн пользователей, что является рекордом в России. Больше чем в четыре раза увеличилось и количество регистраций новых пользователей, сообщает пресс-служба соцсети. На 250% чаще люди добавляются в друзья.
Также пользователи всё больше
Комментарии в соцсети же сейчас оставляют на 24% чаще, чем делали это в прошлом месяце.
По данным Brand Analytics, в феврале и марте 2022 года «ВКонтакте» стала самой популярной площадкой по активности авторов и количеству публикаций. В исследовании было проанализировано более 3,3 млрд публикаций соцмедиа за период с 1 февраля по 10 марта 2022 года.
Ранее и «Одноклассники» зафиксировали рекордный приток пользователей и расширили возможности для новых участников, сообщает пресс-служба соцсети. Для этого регистрация и авторизация сделаны максимально удобными — теперь можно зайти в аккаунт через «Яндекс ID», а всего доступно шесть вариантов авторизации через аккаунты во внешних сервисах.