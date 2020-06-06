Facebook разработает меры по расовой справедливости в соцсети

https://static.news.ru/photo/e750b452-a7cd-11ea-8b79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Facebook после гибели афроамериканца Джорджа Флойда решила разработать меры по обеспечению «расовой справедливости» в соцсети.

В частности, компания рассматривает возможность изменения ряда правил, которые касаются сообщений о применении силы властями.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил на своей странице в соцсети, что «нам ещё далеко до преодоления расовой несправедливости в Америке и во всём мире, и у всех нас есть ответственность и возможность изменить». Он также добавил, что жизнь темнокожего сообщества имеет значение.

Цукерберг отметил, что знает о недовольстве многих сотрудников компании решением не принимать мер в отношении публикации президента США Дональда Трампа о протестующих в Миннеаполисе. По его словам, в Facebook могут быть разработаны новые меры к сообщениям, нарушающим правила.

Как сообщалось, несколько сотрудников по программному обеспечению Facebook уволились из-за отказа компании помечать специальным образом посты президента США Дональда Трампа о протестующих в Миннеаполисе.

Позднее компания сообщила об изменении правил маркировки контента. Страницы контролируемых государством СМИ теперь будут иметь специальное обозначение. В организации рассказали, что хотят помочь людям лучше понимать авторов новостей. Читатели должны знать, что редакции могут находиться под влиянием властей той или иной страны.