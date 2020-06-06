Facebook разработает меры по расовой справедливости в соцсети

Facebook после гибели афроамериканца Джорджа Флойда решила разработать меры по обеспечению «расовой справедливости» в соцсети.
В частности, компания рассматривает возможность изменения ряда правил, которые касаются сообщений о применении силы властями.
Основатель Facebook Марк Цукерберг
Цукерберг отметил, что знает о недовольстве многих сотрудников компании решением не принимать мер в отношении публикации президента США Дональда Трампа о протестующих в Миннеаполисе. По его словам, в Facebook могут быть разработаны новые меры к сообщениям, нарушающим правила.
Как сообщалось, несколько сотрудников по программному обеспечению Facebook уволились из-за отказа компании помечать специальным образом посты президента США Дональда Трампа о протестующих в Миннеаполисе.
Позднее компания сообщила об изменении правил маркировки контента. Страницы контролируемых государством СМИ теперь будут иметь специальное обозначение. В организации рассказали, что хотят помочь людям лучше понимать авторов новостей. Читатели должны знать, что редакции могут находиться под влиянием властей той или иной страны.
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