Facebook будет маркировать государственные СМИ

https://static.news.ru/photo/5cc30bc4-a691-11ea-9825-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Facebook сообщила об изменении правил маркировки контента. Страницы контролируемых государством СМИ теперь будут иметь специальное обозначение.

В организации рассказали, что хотят помочь людям лучше понимать авторов новостей. Читатели должны знать, что редакции могут находиться под влиянием властей той или иной страны, передаёт РИА Новости.

Контролируемые государством СМИ редко размещают рекламу в США. Тем не менее, позднее этим летом мы начнем блокировать рекламу от этих СМИ в США из-за предосторожности, — добавили в Facebook.

Для определения государственного контроля специалисты соцсети будут изучать информацию об учредителях и руководстве медиа, а также их редакционную политику, заявление о журналистской миссии и источники доходов. Выводы можно будет оспорить, предоставив доказательства независимости.

Ранее, как писал NEWS.ru, несколько сотрудников Facebook заявили, что уволились из-за нежелания руководителя и основателя соцсети Марка Цукерберга удалять, модерировать или как-либо маркировать заявления президента Дональда Трампа, которые Twitter и Snapchat сочти разжигающими насилие.