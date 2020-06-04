Facebook будет маркировать государственные СМИ

Компания Facebook сообщила об изменении правил маркировки контента. Страницы контролируемых государством СМИ теперь будут иметь специальное обозначение.
В организации рассказали, что хотят помочь людям лучше понимать авторов новостей. Читатели должны знать, что редакции могут находиться под влиянием властей той или иной страны,
Контролируемые государством СМИ редко размещают рекламу в США. Тем не менее, позднее этим летом мы начнем блокировать рекламу от этих СМИ в США из-за предосторожности, — добавили в Facebook.
Для определения государственного контроля специалисты соцсети будут изучать информацию об учредителях и руководстве медиа, а также их редакционную политику, заявление о журналистской миссии и источники доходов. Выводы можно будет оспорить, предоставив доказательства независимости.
Ранее, как писал NEWS.ru, несколько сотрудников Facebook заявили, что уволились из-за нежелания руководителя и основателя соцсети Марка Цукерберга удалять, модерировать или как-либо маркировать заявления президента Дональда Трампа, которые Twitter и Snapchat сочти разжигающими насилие.
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