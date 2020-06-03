Сотрудники Facebook уволились из-за постов Трампа

https://static.news.ru/photo/19560f3e-a5b6-11ea-919c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Gobal Look Press

Не менее двух сотрудников по программному обеспечению Facebook уволились из-за отказа компании помечать специальным образом посты президента США Дональда Трампа о протестующих в Миннеаполисе.

По словам одного из них, он не может спокойно смотреть, как Facebook неизменно отказывается принимать меры в отношении предвзятых сообщений президента, которые направлены на радикализацию общества, сообщает газета Hill.

Ранее Трамп написал, что может направить в Миннеаполис бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмёт под контроль ситуацию с беспорядками после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Поводом для начала беспорядков послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (Миннесота). 25 мая 2020 года полицейские задержали его по подозрению в использовании фальшивого чека, применив при этом силу. В результате Флойд умер от удушья.

Похороны покойного состоятся 9 июня. Церемония пройдёт в Хьюстоне (штат Техас). Все расходы на погребение взял на себя легендарный боксёр Флойд Мейвезер, писал NEWS.ru.