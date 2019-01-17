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«Зенит» нашёл замену Паредесу в «Рубине»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов Трансферы РПЛ/vk.com

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов может покинуть казанский клуб. 22-летний хавбек находится в шорт-листе петербургского «Зенита».

«Сине-бело-голубые», как сообщает «Спорт-Экспресс», рассматривают Коновалова в качестве замены Леандро Паредесу. На 24-летнего аргентинца серьёзные виды имеет лондонский «Челси».

В текущем сезоне Коновалов провёл за «Рубин» 14 матчей, в которых отличился забитым голом и трижды ассистировал партнёрам. Его контракт с клубом, по данным источника, истекает летом 2020 года.

Ранее News.ru сообщал, что «Зениту» рекомендовали приобрести экс-игрока «Манчестер Сити».


#трансфер #Зенит #Рубин #ЛеандроПаредес #ИгорьКоновалов
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