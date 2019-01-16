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«Зениту» посоветовали купить победителя Лиги чемпионов

Яя Туре Imago sportfotodienst/Global Look Press

Яя Туре

спорт [ версия для печати ]

Спортивный агент Дмитрий Селюк рассказал, почему питерский «Зенит» должен приобрести известного ивуарийского полузащитника Яя Туре.

«Во-первых, питерцы покажут всему миру, что у них нет расовых предубеждений. Во-вторых, опыт Яя бесценен. „Зениту“ не помешал бы такой умный, тонко понимающий футбол полузащитник», — приводит его слова «Советский спорт».

Селюк добавил, что Туре мог бы заменить Леандро Паредеса, который может в скором времени стать игроком лондонского «Челси».

Туре — победитель Лиги чемпионов сезона 2008/09 в стане каталонской «Барселоны». Также с испанским клубом он дважды выиграл чемпионат страны, по разу — Кубок Испании и Суперкубок Испании. С 2010-го по 2018-й Туре выступал за английский «Манчестер Сити» и три раза выиграл чемпионат страны. Сейчас 35-летний хавбек защищает цвета греческого «Олимпиакоса».

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#футбол #Зенит
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