В WADA отреагировали заявлением на увольнение Гануса

https://static.news.ru/photo/ab1fad20-e93c-11ea-94ac-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило заявление об отставке генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.

В документе сообщается, что WADA приняло к сведению решение учредителей РУСАДА об увольнении Гануса. Также Всемирное антидопинговое агентство отмечает, что мимо него не прошло незамеченным увольнение заместителя Гануса Маргариты Пахноцкой и члена набсовета РУСАДА Сергея Хрычикова.

WADA выразило обеспокоенность обстоятельствами увольнения Гануса и подчеркнуло важность того, чтобы РУСАДА оставалось независимым органом.

В то время как дело РУСАДА рассматривается спортивным арбитражным судом, WADA продолжит наблюдать за развитием событий вокруг РУСАДА. Критически важным элементом антидопинговых правил является независимость национальных антидопинговых организаций <...> от вмешательства в их решения и действия, — гласит заявление.

Авторы документа напоминают, что одним из условий восстановления РУСАДА в международных правах было то, что в работу органа никто не будет вмешиваться. WADA будет наблюдать за развитием ситуации после увольнения Гануса, учитывая это условие.

Как писал NEWS.ru, 28 августа общее собрание учредителей РУСАДА рассмотрело рекомендацию наблюдательного совета организации и приняло решение уволить Юрия Гануса.

Ганус возглавил РУСАДА 31 августа 2017 года. Его кандидатура была согласована с WADA. Он не раз делал громкие заявления о проблемах с допингом в России, в том числе жёстко критиковал бывшее руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). На фоне возможного отстранения России от Олимпийских игр 2021 года в Токио наблюдательный совет РУСАДА выразил недоверие Ганусу по результатам аудита, выявившего нарушения в деятельности руководства организации.