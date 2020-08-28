Ганус уволен с поста генерального директора РУСАДА

https://static.news.ru/photo/fdd239fe-e921-11ea-a34f-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрело рекомендацию наблюдательного совета организации и приняло решение уволить Юрия Гануса с поста генерального директора, сообщает корреспондент NEWS.ru.

В начале августа наблюдательный совет РУСАДА проанализировал [аудиторский] отчёт. В рамках полномочий независимый орган управления дал рекомендацию общему собранию отстранить Гануса от должности. В рамках заседания ещё раз ознакомились с доводами, рассмотрев их, и общее собрание решило принять рекомендацию наблюдательного совета [об увольнении Гануса]. Решение было принято единогласно. Исполняющим обязанности назначен гендиректор Михаил Буханов, — сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков журналистам после собрания учредителей РУСАДА.

По словам Позднякова, новый генеральный директор будет избран на конкурсной основе не позднее чем через шесть месяцев.

В свою очередь президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин заявил, что Ганус защищал свою позицию, тогда как аудиторы подвергали эту позицию критическому замечанию.

Единого мнения не было, — отметил Лукин.

Ганус возглавил РУСАДА 31 августа 2017 года. Его кандидатура была согласована с Всемирной антидопинговой организацией (WADA). Он не раз делал громкие заявления о проблемах с допингом в России, в том числе жёстко критиковал бывшее руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). На фоне возможного отстранения России от Олимпийских игр 2021 года в Токио наблюдательный совет РУСАДА выразил недоверие Ганусу по результатам аудита, выявившего нарушения в деятельности руководства организации.

Ранее по инициативе Олимпийского и Паралимпийского комитетов России был проведён углублённый аудит РУСАДА, выявивший нарушения в его деятельности. Кроме того, по результатам проверки Гануса заподозрили в нецелевом расходовании средств и причастности к коррупции.Сообщалось, что Юрий Ганус за 2018 и 2019 годы мог присвоить в общей сложности 110 млн рублей. Кроме того, сообщалось, что руководители организации завышали длительность командировок, находясь на отдыхе. В свою очередь Ганус назвал это ложью, которая построена на домыслах. По его словам, у РУСАДА для коррупции вообще нет возможности, писал NEWS.ru.