Глава РУСАДА Ганус назвал ложью присвоение им 110 миллионов рублей

https://static.news.ru/photo/6a1b2c02-c2b1-11ea-821d-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отреагировал на появившуюся информацию о том, что он, находясь на посту, присвоил около 110 млн рублей.

Накануне Telegram-канал ПОСТПРАВДА сообщил, что Ганус за 2018 и 2019 год мог присвоить в общей сложности 110 млн рублей. Кроме того, сообщалось, что руководители организации завышали длительность командировок, находясь на отдыхе.

Данный текст не имеет никаких оснований под собой, это сплошная ложь, которая построена на домыслах. У нас для коррупции вообще нет возможности, это глубокая ложь. Автор до конца не представляет, как выстроены бизнес-процессы внутри РУСАДА. Ни один человек не может распоряжаться деньгами. Мы с чемоданами денег не ходим, у нас почти нет наличности. Я не имею доступа к системе управления платежами. Я подтверждаю код платежа, но не больше, — сказал Ганус на экстренной пресс-конференции.

По его словам, все платежи документально подтверждаются несколькими сотрудниками. Кроме того, несколькими подписями подтверждается и документооборот.

Все процедуры РУСАДА соответствуют международному стандарту по управлению качеством, который включает в себя оценку риска и процедур. У нас есть отдельные процедуры, отслеживаются альтернативные закупки. Предоставляется несколько альтернативных поставщиков, из которых и выбирают. А итоговое решение принимается теми людьми, которые отвечают за эту часть работы. У нас публичный конкурс, где выбираем по качеству и цене, история совершенно прозрачная, — добавил он.

Все сделки свыше 20 миллионов необходимо заранее утверждать Наблюдательным советом РУСАДА.

Что касается командировок, то директор отметил, что все перелёты осуществляются эконом-классом.

Мы ездим туда точно не отдыхать, мы работаем фактически без выходных. Если посмотреть мою биографию, я знаю Лондон и Амстердам лучше, чем Петербург. Нас изматывают эти командировки, какой отдых? — заключил он.

Юрий Ганус возглавил РУСАДА 31 августа 2017-го.

Ранее NEWS.ru писал, что Юрий Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая войдут в рабочую группу Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).