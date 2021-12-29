Со слезами на глазах: главные потери 2021-го в спорте

К сожалению, ни один год не обходится без тяжёлых утрат. В 2021-м из жизни ушло немало спортсменов. Кто-то был в возрасте, кто-то в расцвете сил, а кто-то только начинал жизненный путь. Вспоминаем главные потери года для мирового спорта.
Уход легенд
В 2021-м умер один из самых ярких игроков в истории мирового футбола — немецкий супербомбардир Герд Мюллер. В 1960-х и 1970-х он разрывал мировой футбол в составе «Баварии» и сборной ФРГ, установил десятки рекордов и собрал кучу титулов. Среди них Кубки европейских чемпионов и звания чемпиона мира и Европы. За исключительные снайперские качества немец получил прозвище Бомбардир нации, а его имя стало нарицательным. В последние годы Мюллер страдал болезнью Альцгеймера, у него прогрессировала деменция. Футболист умер в возрасте 75 лет.
Советский штангист Юрий Власов тоже был без преувеличения легендой советского спорта. За свою карьеру он установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР. В период с 1959 по 1964 год он вообще не проиграл ни одного соревнования, а на Играх-1964 уступил золото партнёру по команде Леониду Жаботинскому, но без победы на Олимпиаде Власов не остался. Её он добыл в 1960-м. После окончания карьеры он стал писателем, занимался политической деятельностью. В феврале у 85-летнего Власова оторвался тромб, соболезнования выразил даже Арнольд Шварценеггер. Голливудская звезда не раз называл тяжелоатлета своим вдохновителем.
Лыжник Вячеслав Веденин сделал то, что не удалось Власову — дважды выиграл Олимпийские игры. Обе победы случились в 1972-м, тогда же он взял бронзу на 50-километровке. В коллекции спортсмена есть также серебро Игр-1968 и две победы на чемпионатах мира. В последние годы Веденин тяжело болел. 1 октября лыжник отметил 80-летие, а через три недели скончался.
Двукратным олимпийским чемпионом был и хоккеист Владимир Шадрин. В составе сборной СССР он феерил и на чемпионатах мира, а также участвовал в двух Суперсериях с Канадой. Изюминкой в карьере Шадрина стало то, что он не играл за ЦСКА, а умудрился трижды стать чемпионом страны в составе «Спартака». Умер хоккеист в возрасте 73 лет.
Тренеры и руководители
В 2021-м ушел из жизни и Герман Зонин, который в своё время тренировал «Зенит», но вошел историю вместе с ворошиловградской (ныне — луганской) «Зарёй». Скромный клуб с периферии специалист привёл к золоту чемпионата СССР-1972. Зонин прожил насыщенную и долгую жизнь, хоть и ушёл из профессии ещё в 1996 году. Умер тренер в ноябре в возрасте 95 лет.
Серб Душан Ивкович не добился особых успехов в качестве баскетболиста, но стал культовым тренером. Он работал с несколькими греческими и югославскими командами, выигрывал Евролигу, а также приводил сборную Югославии к победам на чемпионатах мира и Европы, а также серебру Олимпиады. В начале нулевых Ивкович возглавлял московский ЦСКА. Тренер скончался в возрасте 77 лет в больнице Белграда.
Жак Рогге тоже был профессиональным атлетом: играл в регби и занимался парусным спортом, однако получил всемирную известность благодаря работе в Международном олимпийском комитете. Он возглавлял организацию на протяжении 12 лет, именно при нём Сочи получили право принять зимнюю Олимпиаду-2014. Умер функционер в возрасте 79 лет.
В расцвете сил
Очень сильное впечатление на поклонников футбола произвела новость о смерти Игоря Гамулы. Он был талантливым футболистов, долго работал тренером, но прославился эпатажным поведением, яркими высказываниями и умением дарить прекрасное настроение всем окружающим. Специалист скоропостижно скончался в возрасте 61 года, о точных причинах легенды ростовского футбола до сих пор ничего не сообщалось.
Жизнь Дениса Ковбы унёс коронавирус, в начале ноября он попал в реанимацию, а через неделю скончался. Спортсмену было всего 42 года, а прославился он выступлениями за «Крылья Советов». В самарском клубе он играл в лучшие для него годы — с начала по конец нулевых. Ковба был классным защитником и полузащитником оборонительного плана, он находится на втором месте по количеству матчей за «Крылья Советов».
На взлёте
В течение года произошло несколько трагических случаев с молодыми спортсменами, которые ещё толком не успели выйти на высокий уровень. Российская блокирующая клуба «Уфимочка-НГТУ» Алия Хамбикова умерла в возрасте 21 года от таинственного заболевания, название которого клуб решил не афишировать. Уточнялось только то, что речь идёт не о коронавирусе.
Трагедией завершился матч Открытого чемпионата Москвы по хоккею между «Динамо» и ЦСКА в ноябре. Защитник бело-голубых и юниорской сборной России Валентин Родионов потерял сознание после удара о борт и был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, черепно-мозговая травма оказалась несовместимой с жизнью. Через шесть дней юный спортсмен умер.
За несколько месяцев до этой трагедии похожий случай произошёл с 19-летним хоккеистом петербургского «Динамо» Тимуром Файзутдиновым. Он оказался в реанимации после попадания в шайбы в шею и умер через несколько дней.