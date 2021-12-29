Со слезами на глазах: главные потери 2021-го в спорте

К сожалению, ни один год не обходится без тяжёлых утрат. В 2021-м из жизни ушло немало спортсменов. Кто-то был в возрасте, кто-то в расцвете сил, а кто-то только начинал жизненный путь. Вспоминаем главные потери года для мирового спорта.

Уход легенд

В 2021-м умер один из самых ярких игроков в истории мирового футбола — немецкий супербомбардир Герд Мюллер. В 1960-х и 1970-х он разрывал мировой футбол в составе «Баварии» и сборной ФРГ, установил десятки рекордов и собрал кучу титулов. Среди них Кубки европейских чемпионов и звания чемпиона мира и Европы. За исключительные снайперские качества немец получил прозвище Бомбардир нации, а его имя стало нарицательным. В последние годы Мюллер страдал болезнью Альцгеймера, у него прогрессировала деменция. Футболист умер в возрасте 75 лет.

Советский штангист Юрий Власов тоже был без преувеличения легендой советского спорта. За свою карьеру он установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР. В период с 1959 по 1964 год он вообще не проиграл ни одного соревнования, а на Играх-1964 уступил золото партнёру по команде Леониду Жаботинскому, но без победы на Олимпиаде Власов не остался. Её он добыл в 1960-м. После окончания карьеры он стал писателем, занимался политической деятельностью. В феврале у 85-летнего Власова оторвался тромб, соболезнования выразил даже Арнольд Шварценеггер. Голливудская звезда не раз называл тяжелоатлета своим вдохновителем.

Советский штангист Юрий Петрович Власов во время соревнований по тяжелой атлетике на ХVII летних олимпийских играх. Результат в толчке - 202,5 кг. Виктор Кошевой/ТАСС

Лыжник Вячеслав Веденин сделал то, что не удалось Власову — дважды выиграл Олимпийские игры. Обе победы случились в 1972-м, тогда же он взял бронзу на 50-километровке. В коллекции спортсмена есть также серебро Игр-1968 и две победы на чемпионатах мира. В последние годы Веденин тяжело болел. 1 октября лыжник отметил 80-летие, а через три недели скончался.

Двукратным олимпийским чемпионом был и хоккеист Владимир Шадрин. В составе сборной СССР он феерил и на чемпионатах мира, а также участвовал в двух Суперсериях с Канадой. Изюминкой в карьере Шадрина стало то, что он не играл за ЦСКА, а умудрился трижды стать чемпионом страны в составе «Спартака». Умер хоккеист в возрасте 73 лет.

Тренеры и руководители

В 2021-м ушел из жизни и Герман Зонин, который в своё время тренировал «Зенит», но вошел историю вместе с ворошиловградской (ныне — луганской) «Зарёй». Скромный клуб с периферии специалист привёл к золоту чемпионата СССР-1972. Зонин прожил насыщенную и долгую жизнь, хоть и ушёл из профессии ещё в 1996 году. Умер тренер в ноябре в возрасте 95 лет.

Серб Душан Ивкович не добился особых успехов в качестве баскетболиста, но стал культовым тренером. Он работал с несколькими греческими и югославскими командами, выигрывал Евролигу, а также приводил сборную Югославии к победам на чемпионатах мира и Европы, а также серебру Олимпиады. В начале нулевых Ивкович возглавлял московский ЦСКА. Тренер скончался в возрасте 77 лет в больнице Белграда.

Жак Рогге тоже был профессиональным атлетом: играл в регби и занимался парусным спортом, однако получил всемирную известность благодаря работе в Международном олимпийском комитете. Он возглавлял организацию на протяжении 12 лет, именно при нём Сочи получили право принять зимнюю Олимпиаду-2014. Умер функционер в возрасте 79 лет.

В расцвете сил

Очень сильное впечатление на поклонников футбола произвела новость о смерти Игоря Гамулы. Он был талантливым футболистов, долго работал тренером, но прославился эпатажным поведением, яркими высказываниями и умением дарить прекрасное настроение всем окружающим. Специалист скоропостижно скончался в возрасте 61 года, о точных причинах легенды ростовского футбола до сих пор ничего не сообщалось.

Жизнь Дениса Ковбы унёс коронавирус, в начале ноября он попал в реанимацию, а через неделю скончался. Спортсмену было всего 42 года, а прославился он выступлениями за «Крылья Советов». В самарском клубе он играл в лучшие для него годы — с начала по конец нулевых. Ковба был классным защитником и полузащитником оборонительного плана, он находится на втором месте по количеству матчей за «Крылья Советов».

Денис Ковба goalsby/twitter.com

На взлёте

В течение года произошло несколько трагических случаев с молодыми спортсменами, которые ещё толком не успели выйти на высокий уровень. Российская блокирующая клуба «Уфимочка-НГТУ» Алия Хамбикова умерла в возрасте 21 года от таинственного заболевания, название которого клуб решил не афишировать. Уточнялось только то, что речь идёт не о коронавирусе.

Трагедией завершился матч Открытого чемпионата Москвы по хоккею между «Динамо» и ЦСКА в ноябре. Защитник бело-голубых и юниорской сборной России Валентин Родионов потерял сознание после удара о борт и был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, черепно-мозговая травма оказалась несовместимой с жизнью. Через шесть дней юный спортсмен умер.

За несколько месяцев до этой трагедии похожий случай произошёл с 19-летним хоккеистом петербургского «Динамо» Тимуром Файзутдиновым. Он оказался в реанимации после попадания в шайбы в шею и умер через несколько дней.