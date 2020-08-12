Спорт

Переболевший коронавирусом Шипулин сдал плазму с антителами

20:53, 12 августа 2020
Антон Шипулин Антон Шипулин Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Чемпион мира по биатлону 2017 года и депутат Госдумы Антон Шипулин, переболевший коронавирусом, сдал свою кровь с антителами, чтобы помочь другим заразившимся справиться с COVID-19.

Вся моя семья переболела коронавирусом. После выздоровления я решил сдать тест на наличие антител к COVID-19. Анализ показал, что антитела у меня есть. Тогда я посоветовался с врачом и решил сдать плазму, — сообщил в Instagram спортсмен.

По его словам, утром 12 августа он приехал в областной центр переливания крови в Екатеринбурге, прошёл осмотр у врача, выпил сладкий чай и пошёл на процедуру сдачи плазмы. Весь процесс занял около 40–50 минут.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÑÐ¸Ð²ÐµÑ! ÐÐ½Ð¾Ð³Ð¸Ðµ Ð¸Ð· Ð²Ð°Ñ Ð·Ð½Ð°ÑÑ, ÑÑÐ¾ Ð²ÑÑ Ð¼Ð¾Ñ ÑÐµÐ¼ÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ±Ð¾Ð»ÐµÐ»Ð° ÐºÐ¾ÑÐ¾Ð½Ð°Ð²Ð¸ÑÑÑÐ¾Ð¼. ÐÐ¾ÑÐ»Ðµ Ð²ÑÐ·Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ ÑÐµÑÐ¸Ð» ÑÐ´Ð°ÑÑ ÑÐµÑÑ Ð½Ð° Ð½Ð°Ð»Ð¸ÑÐ¸Ðµ Ð°Ð½ÑÐ¸ÑÐµÐ» Ðº COVID-19. ÐÐ½Ð°Ð»Ð¸Ð· Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð», ÑÑÐ¾ Ð°Ð½ÑÐ¸ÑÐµÐ»Ð° Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐµÑÑÑ. Ð¢Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð²ÐµÑÐ¾Ð²Ð°Ð»ÑÑ Ñ Ð²ÑÐ°ÑÐ¾Ð¼ Ð¸ ÑÐµÑÐ¸Ð» ÑÐ´Ð°ÑÑ Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ñ. ÐÐ¾ÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ ÑÑÑÐ¾Ð¼ Ð¿ÑÐ¸ÐµÑÐ°Ð» Ð² ÐÐ±Ð»Ð°ÑÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ½ÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ»Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÑÐ¾Ð²Ð¸ Ð² ÐÐºÐ°ÑÐµÑÐ¸Ð½Ð±ÑÑÐ³Ðµ, Ð¿ÑÐ¾ÑÐµÐ» Ð¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑ Ñ Ð²ÑÐ°ÑÐ°, Ð²ÑÐ¿Ð¸Ð» ÑÐ»Ð°Ð´ÐºÐ¸Ð¹ ÑÐ°Ð¹, ÐºÐ°Ðº Ð¿Ð¾Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑÑÑ, Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÐµÐ» Ð½Ð° Ð¿ÑÐ¾ÑÐµÐ´ÑÑÑ ÑÐ´Ð°ÑÐ¸ Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ñ. ÐÐµÑÑ Ð¿ÑÐ¾ÑÐµÑÑ Ð·Ð°Ð½ÑÐ» Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ 40-50 Ð¼Ð¸Ð½ÑÑ. Ð¡Ð´Ð°ÑÐ° Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ñ ÑÐ¾Ð²ÐµÑÑÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ, Ð´Ð°Ð¶Ðµ Ð½ÐµÐ¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑÐ¿Ð¾ÐºÐ°Ð¸Ð²Ð°ÑÑÐ°Ñ. ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð²Ð° Ð½Ðµ ÐºÑÑÐ¶Ð¸ÑÑÑ, ÑÑÐ²ÑÑÐ²ÑÑ ÑÐµÐ±Ñ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ ÑÐ¾ÑÐ¾ÑÐ¾. ÐÐ°Ð´ÐµÑÑÑ, Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð° Ñ Ð°Ð½ÑÐ¸ÑÐµÐ»Ð°Ð¼Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÐºÐ¾Ð¼Ñ-ÑÐ¾ Ð¸Ð· ÑÑÐ°Ð»ÑÑÐµÐ², Ð·Ð°ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð½ÑÑ ÐºÐ¾ÑÐ¾Ð½Ð°Ð²Ð¸ÑÑÑÐ¾Ð¼, ÑÐºÐ¾ÑÐµÐµ Ð¿Ð¾Ð¿ÑÐ°Ð²Ð¸ÑÑÑÑ. ÐÑÑÐ°ÑÐ¸, ÐµÑÐ»Ð¸ ÑÑÐµÐ´Ð¸ Ð²Ð°Ñ ÐµÑÑÑ ÑÐµ, ÐºÑÐ¾ Ð½Ðµ ÑÐ°Ðº Ð´Ð°Ð²Ð½Ð¾ Ð¿ÐµÑÐµÐ±Ð¾Ð»ÐµÐ» COVID-19, Ð¿Ð¾Ð¿ÑÐ¾Ð±ÑÐ¹ÑÐµ ÑÐ´Ð°ÑÑ ÑÐµÑÑ Ð½Ð° Ð°Ð½ÑÐ¸ÑÐµÐ»Ð°. ÐÐ´ÑÑÐ³ Ð¾Ð½Ð¸ ÐµÑÑÑ Ñ Ð²Ð°Ñ Ð² Ð´Ð¾ÑÑÐ°ÑÐ¾ÑÐ½Ð¾Ð¼ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑÐµÑÑÐ²Ðµ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ ÑÐ´Ð°ÑÑ Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ñ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑ ÑÐµÐ¼, ÐºÑÐ¾ ÑÐµÐ¹ÑÐ°Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ½. Ð£Ð²ÐµÑÐµÐ½, ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð¾Ð±ÑÐ¸Ð¼Ð¸ ÑÑÐ¸Ð»Ð¸ÑÐ¼Ð¸ Ð¼Ñ Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ´Ð¸Ð¼ ÑÑÑ Ð·Ð°ÑÐ°Ð·Ñ

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐ½ÑÐ¾Ð½ Ð¨Ð¸Ð¿ÑÐ»Ð¸Ð½ (@shipulin.174)

Бывший биатлонист призвал сдать тест на антитела всех, кто переболел коронавирусом и чувствует себя нормально.

Шипулин сообщил о заражении коронавирусной инфекцией 27 июля. Вместе с ним заболели его жена Луиза, полуторагодовалая дочь Мира, а также тёща. Семья находилась на отдыхе в Сочи. Жена спортсмена была госпитализирована, а остальные члены семьи переносили заболевание в лёгкой форме. Заражения коронавирусом избежал четырёхлетний сын спортсмена Дима, писал NEWS.ru.

Антон Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафетной гонке, а также призёр целого ряда турниров. В конце 2018-го он объявил о завершении спортивной карьеры, а в сентябре 2019 года победил на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях