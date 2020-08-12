Переболевший коронавирусом Шипулин сдал плазму с антителами

https://static.news.ru/photo/88019f0c-dcc5-11ea-9726-fa163e074e61_660.jpg Антон Шипулин Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Чемпион мира по биатлону 2017 года и депутат Госдумы Антон Шипулин, переболевший коронавирусом, сдал свою кровь с антителами, чтобы помочь другим заразившимся справиться с COVID-19.

Вся моя семья переболела коронавирусом. После выздоровления я решил сдать тест на наличие антител к COVID-19. Анализ показал, что антитела у меня есть. Тогда я посоветовался с врачом и решил сдать плазму, — сообщил в Instagram спортсмен.

По его словам, утром 12 августа он приехал в областной центр переливания крови в Екатеринбурге, прошёл осмотр у врача, выпил сладкий чай и пошёл на процедуру сдачи плазмы. Весь процесс занял около 40–50 минут.

Бывший биатлонист призвал сдать тест на антитела всех, кто переболел коронавирусом и чувствует себя нормально.

Шипулин сообщил о заражении коронавирусной инфекцией 27 июля. Вместе с ним заболели его жена Луиза, полуторагодовалая дочь Мира, а также тёща. Семья находилась на отдыхе в Сочи. Жена спортсмена была госпитализирована, а остальные члены семьи переносили заболевание в лёгкой форме. Заражения коронавирусом избежал четырёхлетний сын спортсмена Дима, писал NEWS.ru.

Антон Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафетной гонке, а также призёр целого ряда турниров. В конце 2018-го он объявил о завершении спортивной карьеры, а в сентябре 2019 года победил на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области.