Дмитрий Бивол рассказал, как победить Сауля Альвареса

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол выразил мнение, что ему по силам победить абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, поединок с которым состоится 7 мая. По словам Бивола мексиканец невыразительно выглядел в целом ряде поединков, предоставив своим соперникам огромные возможности для победы. Об этом Бивол заявил Youtube-каналу Usachev TV.

Победить Канело реально. Он такой же человек как все: две руки, две ноги, одна голова. Альварес также пропускает удары. Я не вижу в нём ничего сверхъестественного. Да, это топовый боксёр, но со своими ошибками. Были бои, в которых мексиканец проигрывал. Можно вспомнить встречи с Мейвезером, Ларой и Головкиным. Всё это были спорные решения. Я бы не сказал, что Канело «убил» Джейкобса или Чавеса-младшего. Всё возможно, — сказал Бивол.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 19 поединков, в каждом из которых одержал победу. Причём 11 раз он брал верх досрочно. Альварес провёл 60 боёв на профессиональном ринге, в которых одержал 57 побед (39 — досрочно), потерпел одно поражение, а ещё две битвы свёл вничью.

Ранее чемпион мира по боксу 2011 года Евгений Хитров выразил мнение, что чемпион мира в четырёх весовых категориях Сауль Альварес активно принимает запрещённые препараты.