Зюганов рассказал, как поступать с теми, кто оскорбляет ветеранов

https://static.news.ru/photo/c64746aa-7517-11eb-9aaa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал предложение ввести в России уголовную ответственность за оскорбление ветеранов.

Находятся молокососы и всякая сволочь, которая начинает поливать могилы и оскорблять этих людей. Это всё равно что оскорблять отца, мать, спасителей своих. За это надо пороть, — рассказал политик «Эху Москвы».

Зюганов добавил, что когда оскорбляют ветеранов, тех, кто защищал страну, каждый должен воспринимать это как личную обиду.

Это люди с егэшным образованием, с пустой головой — они вообще не чувствуют боли и страдания к старшему человеку. Кто не поймёт, того надо наказывать в административном или уголовном порядке, — подчеркнул лидер КПРФ.

Группа депутатов Госдумы подготовила поправки, которые позволяют вводить уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. По словам вице-спикера нижней палаты, одного из авторов поправок Ирины Яровой, в Государственной думе предлагают отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах войны. Также предлагается установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана, а также за оскорбление памяти защитников Отечества, передаёт ТАСС.

Авторами инициативы также являются глава комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный был признан виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Он должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. Оппозиционера судили по старой версии статьи УК РФ, которая предусматривает более мягкое наказание, сейчас за клевету можно получить реальный срок.

Кроме того, Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом.

Ветеран Игнат Артёменко снялся в видеоролике государственного телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию в начале июля 2020 года вместе с другими людьми. Навальный назвал участников проекта холуями и позором страны. 15 июня прошлого года СК возбудил дело о клевете в отношении оппозиционера, писал NEWS.ru.